TFF disiplin sevklerini açıkladı

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, disiplin sevkleri duyuruldu.



İşte o açıklama:



Hukuk Müşavirliği'nce 01.11.2022 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 28.10.2022 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü futbolcusu ADNAN UĞUR'un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 29.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü görevlisi BATUHAN CELASİN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 28.10.2022 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ARABAM.COM KONYASPOR Kulübü'nün 29.10.2022 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ARABAM.COM KONYASPOR Kulübü antrenörü ÇAĞATAY TURAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü'nün 30.10.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 30.10.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 30.10.2022 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Kulübü'nün 29.10.2022 tarihinde oynanan PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR Kulübü'nün 29.10.2022 tarihinde oynanan BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR Kulübü Başkanı ONUR GÖÇMEZ'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 01.11.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR Kulübü idarecisi GÜREL SOYLU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 29.10.2022 tarihinde oynanan BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü antrenörü MUSTAFA SARP'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 30.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 29.10.2022 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-ALTAY Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- ALTAY Kulübü'nün 29.10.2022 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-ALTAY Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- ALTAŞ DENİZLİSPOR Kulübü'nün 29.10.2022 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ALTAŞ DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- TUZLASPOR A.Ş. Kulübü'nün 30.10.2022 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırılması Alt Detayları 117. maddesi uyarınca ve 2022-2023 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- İNEGÖLSPOR Kulübü'nün 29.10.2022 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-HES İLAÇ AFYONSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- SİVAS BELEDİYE SPOR Kulübü'nün 29.10.2022 tarihinde oynanan ANKARASPOR-SİVAS BELEDİYE SPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "8 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- DÜZCE CAM DÜZCESPOR Kulübü'nün 30.10.2022 tarihinde oynanan DÜZCE CAM DÜZCESPOR-EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- ESENLER EROKSPOR Kulübü'nün 30.10.2022 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırılması Alt Detayları 117. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- ANKARA DEMİRSPOR Kulübü futbolcusu KADİR TAŞOĞLU'nun 30.10.2022 tarihinde oynanan BITEXEN VAN SPOR FK-ANKARA DEMİRSPOR TFF 2. Lig Kırmızı müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 31.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- GMG KASTAMONUSPOR Kulübü idarecisi ENES AYGÜN'ün 30.10.2022 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.-GMG KASTAMONUSPOR TFF 2. Lig Kırmızı müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Kulübü'nün 30.10.2022 tarihinde oynanan DİYARBEKİR SPOR A.Ş.-ETİMESGUT BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Kulübü idarecisi TURHAN İLGİN'in aynı müsabakadaki ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 01.11.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ'nün 30.10.2022 tarihinde oynanan ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/4 maddesi uyarınca ve "belgelerin haksız kullanımı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ kaleci antrenörü YUSUF ZİYA ÖKTEM'in aynı müsabakadaki "belgelerin haksız kullanımına iştiraki" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca 01.11.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ idarecisi OĞUZHAN EKİCİOĞLU'nun aynı müsabakadaki "belgelerin haksız kullanımına iştiraki" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca 01.11.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 30.10.2022 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.-KOCAELİSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ŞENOL DEMİR'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 31.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 30.10.2022 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.-KOCAELİSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- PAZARSPOR Kulübü futbolcusu OĞUZHAN BİRBEN'in 30.10.2022 tarihinde oynanan PAZARSPOR-BUCASPOR 1928 TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 31.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR Kulübü'nün 30.10.2022 tarihinde oynanan BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR-UŞAK SPOR A.Ş TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/10 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- KARŞIYAKA Kulübü'nün 29.10.2022 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-1954 KELKİT BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- 1954 KELKİT BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü AYHAN KANLI'nın 29.10.2022 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-1954 KELKİT BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 30.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 30.10.2022 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-YOMRA SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. Kulübü'nün 30.10.2022 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.-YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞ SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞ SPOR A.Ş. Kulübü'nün 30.10.2022 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.-YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞ SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

31- EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ'nün 30.10.2022 tarihinde oynanan EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ-OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca ile Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırılması Alt Detayları 117. maddesi uyarınca ve "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

32- BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR Kulübü idarecisi HAKAN SELMAN YALÇIN'ın 30.10.2022 tarihinde oynanan MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR-BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 01.11.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

33- MUŞ 1984 MUŞSPOR Kulübü'nün 30.10.2022 tarihinde oynanan MUŞ 1984 MUŞSPOR-68 AKSARAY BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.