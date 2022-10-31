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GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ ÇIKTI MI? 2022 GS BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de haftalardır süren heyecanlı bekleyişte sona gelindi. Galatasaray NEF'te siyah beyazlı rakibini konuk edecekken derbiyi merakla bekleyen sporseverler maç biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığını araştırıyor. Derbi heyecanını stadyumda yaşamak isteyenler için arama motorlarında araştırılan Galatasaray Beşiktaş maç biletleri çıktı mı? ile merak edilen 2022 GS BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarını haberimizde derledik.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 15:31
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ ÇIKTI MI? 2022 GS BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GS-BJK DERBİSİ | Süper Lig'in 13. haftasında futbolseverler, derbi heyecanıyla nefes kesen bir mücadeleye tanık olacak. Galatasaray'ın evinde yapılacak olan karşılaşmada iki takım da şampiyonluğa oynarken arama motorlarında Galatasaray Beşiktaş maç biletleri çıktı mı? sorusu da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki 2022 GS BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte derbiyi stadyumda ve ekran başında izlemek isteyenler için tüm detaylar...

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ ÇIKTI MI?

Süper Lig bu hafta sonu derbi heyecanına sahne olacak. Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen sarı kırmızılılar ve siyah beyazlılar NEF Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken ikinci Şenol Güneş döneminin ilk zorlu sınavını verecek olan Beşiktaş'a karşı Galatasaray da kendi evinde galibiyet sevincini kaptırmamakta kararlı. Hazırlıkları devam eden mücadeleye ilişkin biletler ise henüz satışa çıkmadı.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Sezon öncesi kombine biletlerinin satışının oldukça iyi olması nedeniyle bu karşılaşmada biletlerin satışa çıkmasının ardından kısa bir süre içinde tükenmesi beklenirken biletlerin satışa çıkacağı tarih konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Bilet satışlarının 1 Kasım Salı günü başlayacağı tahmin ediliyor.

2022 GS BJK DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 13. haftasında oynancak Galatasaray Beşiktaş derbisi 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Nef Stadyumu'ndaki karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'DAN SEZONUN İLK 'FARK'LI GALİBİYETİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 3 maç aradan sonra galip geldi. Ligde son galibiyetini 7. haftada Arabam.com Konyaspor karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, 8. haftada Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Ligin 9. haftasını bay geçen Galatasaray, 10. haftada Yukatel Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Geçen hafta sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü yenerek 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Galatasaray, bu sezon ligde ilk kez 2 farkla galip geldi.

Süper Lig'deki 6. galibiyetini elde eden sarı-kırmızılılar, daha önce kazandığı 5 maçta sırasıyla Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0, HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0, Gaziantep FK'yi 2-1, Kasımpaşa'yı 3-2, Arabam.com Konyaspor'u 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti.

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