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Hedef 3’te 3

Lider Demirspor, Dünya Kupası arasına zirvede girmek istiyor. Konya'yı ağırlayacak mavi-şimşeklerde teknik direktör Vincenzo Montella, 11 Kasım'dan sonra girecekleri araya kadar Konya, Alanya ve Kayseri maçlarını kazanıp tarih yazacaklarını söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Hedef 3’te 3

Süper Lig'de 7 maçtır bileği bükülmeyen lider Adana Demirspor, ligde üst sıraları hedefleyen Konyaspor'la yarın kritik bir maça çıkacak. Teknik direktör Montella, Kasımpaşa deplasmanından 4 farklı galibiyetle dönen oyuncularını rehavete girmemeleri konusunda uyarırken, takımın rotasını Dünya Kupası arasına kadar oynayacakları 3 maçta 3 galibiyet olarak çizdi. İtalyan teknik adam, seriye Konya maçıyla birlikte başlayacaklarını vurguladı.

ZİRVEDE KALMAK ZORDUR
Montella, 11 Kasım'daki Dünya Kupası arasına kadar alacakları puanların hedeflerini bire bir göstereceğinin altını çizdi. Konya'dan sonra üst üste iki deplasmana çıkacaklarını hatırlatan Montella'nın, "Bu maçlar bizim rotamızı çizecek maçlar. Zirvede kalmak zordur. Tarih yazmak istiyorsak Dünya Kupası arasına kayıpsız lider girelim" diye oyuncularını motive etmeye çalıştığı öğrenildi.

MUHTEŞEM ÜÇLÜ KONYA'YA BİLENDİ
Ligde 7 maçtır namağlup Adana Demirspor'un bu başarısında, üç yıldızının büyük bir etkisi var. G.Saraylı eski yıldızlar, Onyekuru, Belhanda ve Ndiaye, 15 gole katkı sağladı. Onyekuru 3 gol-1 asist, Belhanda 5 gol-2 asist, Ndiaye 2 gol-2 asistle coştu. Müthiş üçlü, Konya maçında da en önemli koz olacak.

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