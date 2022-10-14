Alanyaspor - Antalyaspor maçı CANLI İZLE

Alanyaspor ve Antalyaspor Süper Lig'in 10. haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Bu keyif dolu müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

ALANYASPOR: Runarsson, Yusuf, Fatih, Furkan, Rassoul, Lusamba, Fer, Efkan, Efecan, Candeias, Ahmed Hassan

ANTALYASPOR: Alperen, Bünyamin, Ömer, Luyindama, Cemali, Ufuk, Fredy, Gökdeniz, Ghacha, Luiz Adriano, Haji

ALANYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor-Antalyaspor maçı 14 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.