Alanyaspor - Antalyaspor maçı CANLI İZLE

Alanyaspor ve Antalyaspor Süper Lig'in 10. haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Bu keyif dolu müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
ALANYASPOR: Runarsson, Yusuf, Fatih, Furkan, Rassoul, Lusamba, Fer, Efkan, Efecan, Candeias, Ahmed Hassan
ANTALYASPOR: Alperen, Bünyamin, Ömer, Luyindama, Cemali, Ufuk, Fredy, Gökdeniz, Ghacha, Luiz Adriano, Haji
ALANYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor-Antalyaspor maçı 14 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.