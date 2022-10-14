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Alanyaspor - Antalyaspor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Alanyaspor son olarak ligde deplasmanda oynadığı Hatayspor karşılaşmasından 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Konuk ekip Antalyaspor ise kendi evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Alanyaspor-Antalyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 19:50 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 20:00
Alanyaspor - Antalyaspor maçı CANLI İZLE

Alanyaspor ve Antalyaspor Süper Lig'in 10. haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Bu keyif dolu müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

ALANYASPOR: Runarsson, Yusuf, Fatih, Furkan, Rassoul, Lusamba, Fer, Efkan, Efecan, Candeias, Ahmed Hassan

ANTALYASPOR: Alperen, Bünyamin, Ömer, Luyindama, Cemali, Ufuk, Fredy, Gökdeniz, Ghacha, Luiz Adriano, Haji

ALANYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor-Antalyaspor maçı 14 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

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