Yabancı gelsin

Avrupa Kulüpler Birliği'nin olağan toplantısı, İstanbul Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi. Düzenlenen basın toplantısına Avrupa Kulüpler Birliği ve PSG Başkanı Al-Khelaifi, F.Bahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Edwin van Der Sar ve diğer Avrupa kulüplerinin yöneticileri katıldı. Al-Khelaifi, "Çok verimli ve pozitif toplantılar yaptık. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Avrupa futbolunun geleceği adına iyi kararlar aldık" değerlendirmesini yaptı.

AVRUPA'YA GÖRE ÇOK YAVAŞ

Başkan Koç, Türkiye'deki hakem yönetimi ve oyun sürelerine yönelik soruya yabancı hakemleri işaret etti. Koç, "Türkiye'nin en büyük sorunu maç süreleri çok uzuyor. 9, 10 dakika daha yavaş oynanıyor Avrupa'ya göre. Hakem konusunda kelimelerimi doğru seçmeliyim. Yunanistan ve S.Arabistan gibi farklı federasyonlar denedi. Olması gereken elit 20 hakemden 5, 6 hakem eksik durumdayız. Bu sezon denenebilir oradaki eksiklikler" ifadelerini kullandı.

ŞARTLARA AYAK UYDURACAĞIZ

ECA Başkan Yardımcısı Van Der Sar, Katar'daki Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verilmesiyle ilgili, kulüplere seslendi. Hollandalı efsane kaleci, "Şartlara ayak uydurmalıyız. Kolay değil ama kulüpler gereken planlamayı yapacaktır" diye konuştu.