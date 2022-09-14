Adana Demirspor - Trabzonspor maçında taraftar statta saç traşı oldu

Adana'da daha önce uçurum kenarında, Seyhan Nehri'nde gondolda ve yamaç paraşütünde müşterilerini tıraş eden berber Ahmet Ocak, bu kez Yeni Adana Stadı'nda tıraş yapmak istedi. Yeni Asır'ın haberine göre, Adana Demirspor-Trabzonspor maçı sırasında Ocak, müşterisinin saçını iş yerinde kesiyormuş gibi tıraş etti. Ocak tıraş ederken yanındakiler ise bu anları ölümsüzleştirerek cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Stadyumda maç manzaralı tıraşın ise maliyetinin 500 lira olduğu öğrenildi. Ahmet Ocak artık tıraş konusunu aştıklarını, macera ve aksiyon aradıklarını ifade ederek, "Amacım mesleğime heyecan katmaktı. Bunu da en iyi tribünde yapabileceğimi düşündüm. Görenler çok şaşırdı" dedi.