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Adana Demirspor - Trabzonspor maçında taraftar statta saç traşı oldu

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor evinde Trabzonspor'u son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Bordo mavili bir taraftar maç oynandığı esnade statta traş oldu. Stadyumda traş olmanın maliyeti ise 500 lira olduğu öğrenildi. İşte o görüntüler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 10:29
Adana Demirspor - Trabzonspor maçında taraftar statta saç traşı oldu

Adana'da daha önce uçurum kenarında, Seyhan Nehri'nde gondolda ve yamaç paraşütünde müşterilerini tıraş eden berber Ahmet Ocak, bu kez Yeni Adana Stadı'nda tıraş yapmak istedi. Yeni Asır'ın haberine göre, Adana Demirspor-Trabzonspor maçı sırasında Ocak, müşterisinin saçını iş yerinde kesiyormuş gibi tıraş etti. Ocak tıraş ederken yanındakiler ise bu anları ölümsüzleştirerek cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Stadyumda maç manzaralı tıraşın ise maliyetinin 500 lira olduğu öğrenildi. Ahmet Ocak artık tıraş konusunu aştıklarını, macera ve aksiyon aradıklarını ifade ederek, "Amacım mesleğime heyecan katmaktı. Bunu da en iyi tribünde yapabileceğimi düşündüm. Görenler çok şaşırdı" dedi.

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