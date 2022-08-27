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Kazanmaya gidiyoruz

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, “Karagümrük maçında birinci önceliğimiz galibiyet ancak en kötüsü de mağlup olmamak” ifadesini kullandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Kazanmaya gidiyoruz
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig'in 4. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'le deplasmanda oynayacakları maçı kazanacaklarına inandığını söyledi. İstanbul deplasmanı için Esenboğa Havalimanı'na giden sarı-lacivertli ekibi Beştepe Tesisleri'nden uğurlayan Başkan Faruk Koca, takım otobüsüne de binerek futbolculara başarı dileyip 3 puan beklentisi iletti. Takımı uğurladıktan sonra Fatih Karagümrük maçıyla ilgili değerlendirmede bulunan Koca, "Hedefimiz 3 puan. Bütün maçlara öyle çıkıyoruz. Maalesef lig başında adaptasyon sorunu yaşadık. Geçiş dönemindeyiz. Birinci önceliğimiz galibiyet ancak en kötüsü mağlup olmamak. Futbolcularımıza teknik heyetimize inanıyoruz. Camiamız da bize inansın. Her süreçte aksaklıklar olabilir ama İstanbul'dan galibiyetle döneceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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