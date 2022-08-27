Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı CANLI izle! Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor evinde Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi 2 takımda 3 puan için sahaya çıkıyor.
Yeni Adana Stadyum'ndaki karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Sağlam'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Çağdaş Elbil yapıyor.
ADANA DEMİRSPOR - ÜMRANİYESPOR İLK 11'LER
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Tayyip, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Bjarnason, Akintola, Onyekuru, Dzyuba
Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Sackey, Avounou, Mrsic, Metehan, Bettaieb
ADANA DEMİRSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Adana Demirspor - Ümraniyespor karşılaşması 21:45'te başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.