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Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı CANLI izle! Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor sahasında Ümraniyespor'u ağırlıyor. Yeni Adana Stadyum'ndaki karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. 2 takımda 3 puanın hesaplarını yapıyor. Adana Demirspor - Ümraniyespor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 21:41
Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı CANLI izle! Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor evinde Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi 2 takımda 3 puan için sahaya çıkıyor.

Yeni Adana Stadyum'ndaki karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Sağlam'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Çağdaş Elbil yapıyor.

ADANA DEMİRSPOR - ÜMRANİYESPOR İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Tayyip, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Bjarnason, Akintola, Onyekuru, Dzyuba

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Sackey, Avounou, Mrsic, Metehan, Bettaieb

ADANA DEMİRSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Adana Demirspor - Ümraniyespor karşılaşması 21:45'te başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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