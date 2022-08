Atakaş Hatayspor Teknik Sorumlusu Cevdet Göç Gaziantep FK maçı sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor'u kendi sahasında 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Atakaş Hatayspor Teknik Sorumlusu Cevdet Göç düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını ifade eden Atakaş Hatayspor Teknik Sorumlusu Cevdet Göç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kazanmak için planlar yaptığımız ve kazanmak için çalıştığımız bir maça aslında iyi de motive olduk. Fakat her iki yarının başında yediğimiz goller... Futbolda bunlar var mı, var. Evet, bazen bireysel hatalara bir şey yapamıyoruz. Yediğimiz ilk golden sonra oyunu tekrar kontrolümüze aldık. Ataklar yaptık, pozisyonlar kaçırdık. Eşitliği de yakaladık. Yine şanssız bir gol yedik. İyi bir rakip. Geçen yıldan birlikte oynamaya alışmış ve üzerine koyarak gelen bir rakip. Tabii ki bu kadar bireysel hatalar olmamalı. Evet, yine söylüyorum futbolun içerisinde var. İstatistiklere baktığımız zaman 72'ye 28 gibi bir topla oynama oranı var ama futbolda her şey istatistik değil. Biz şundan mutluyuz oyun olarak gelişmeye devam ediyoruz. İyi oynadığımızı düşünüyoruz. Biraz daha son vuruşlarda belki bizim de daha çok zaman ayırıp çalışmamız gerekecek. Oyunumuzun üzerine koymamız gerekiyor. Bunun zamana ihtiyacı olduğu bir oyun olduğunu biliyoruz. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, ayaklarına sağlık. Rakibimizi de tebrik ediyorum. Bence keyifli, zevkli bir oyun oldu. Ama bu her zaman böyle olmaz. Bu kadar üstün oynadığınız bir maçta sonuçlandırmayı da yapmanız lazım. Biraz da şanssızlık, beceriksizlik mi diyelim? Bireysel hatalara yapacak bir şey yok."