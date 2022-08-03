Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | SÜPER LİG

Süper Lig'de heyecan başlıyor. Antalyaspor - Galatasaray 1. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Süper Lig heyecanı her iki takımın taraftarları için de heyecanı doruğa çıkaracak. Peki, Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Galatasaray maçı 7 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve maç beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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