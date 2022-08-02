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Akdeniz ekibinde çifte transfer

Alanyaspor, Hollanda devi PSV Eindhoven'den 19 yaşındaki sağ bek Yunus Bahadır ile 3 yıllık imza atarken, Marsilya'dan 20 yaşındaki Faslı orta saha Oussama Targhalline'yi de kadrosuna kattı. Targhalline, geçtiğimiz sezon forma giydiği Marsilya B Takımı'nda 7, as takımda Ligue 1'de 2 ve kupada 1 karşılaşmada oynadı. Bahadır ise geçen sezon boy gösterdiği U19 takımında 17 maçta oynadı ve 1 asist katkısı sağladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 06:50
Akdeniz ekibinde çifte transfer
Alanyaspor, Hollanda devi PSV Eindhoven'den 19 yaşındaki sağ bek Yunus Bahadır ile 3 yıllık imza atarken, Marsilya'dan 20 yaşındaki Faslı orta saha Oussama Targhalline'yi de kadrosuna kattı. Targhalline, geçtiğimiz sezon forma giydiği Marsilya B Takımı'nda 7, as takımda Ligue 1'de 2 ve kupada 1 karşılaşmada oynadı. Bahadır ise geçen sezon boy gösterdiği U19 takımında 17 maçta oynadı ve 1 asist katkısı sağladı.
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