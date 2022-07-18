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Merkez Hakem Kurulu görev dağılımını yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu görev dağılımı yapıldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 00:02
Merkez Hakem Kurulu görev dağılımını yaptı

TFF Merkez Hakem Kurulu, Sabri Çelik başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda görev dağılımının da yapıldığı açıklandı.

MHK görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Sabri Çelik (Başkan): Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK)
Murat Ilgaz (Başkan Vekili): Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu, Eğitim Planlama Alt Komisyonu (EPAK) üyesi, VAR ve 3. Bölge Sorumlusu
Ahmet İbanoğlu: PMİK ve 5. Bölge Sorumlusu
Bülent Gökçü: 1. Bölge Sorumlusu, EPAK üyesi ve Plaj Futbolu Sorumlusu
Aytekin Durmaz: 2. Bölge Sorumlusu ve EPAK Başkanı
Baki Tuncay Akkın: 4. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve BAL Sorumlusu
İsmail Köse: 6. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Futsal Sorumlusu
Aynur Aysun Akar: 7. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Kadın Hakemler Sorumlusu
Reecp Sürhat Müniroğlu: 8. Bölge Sorumlusu ve EPAK Üyesi

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