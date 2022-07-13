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Macheda bombası!

Ankaragücü, transferde hız kesmiyor. PSG, Real Madrid gibi dev kulüplerde oynamış yıldız santrfor Jese'yi alan sarı-lacivertliler, transferde bir bombayı daha patlattı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Macheda bombası!

Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, İngiliz devi M.United'dan yetişen Panathinaikos'un İtalyan forveti Macheda'yı kadrosuna kattı. Kontratının son yılındaki 30 yaşındaki santrfor, geçen sezon oynadığı 18 maçta 4 gol, 1 asist katkısı sağladı. Öte yandan Kocaeli'nin Aksaray'da kiralık oynayan 24 yaşındaki forveti Mervan Yusuf Yiğit'le de 4 yıllık imza atıldı.

ANKARAGÜCÜ'NDE YARIM KALAN HİKAYEM VARDI

Göztepe'de kiralıktan dönen stoperlerinden Atakan Çankaya, yeniden döndükleri Süper Lig'de başarılı olacaklarına inandığını belirtti. 24 yaşındaki genç savunmacı, "Burada yarım kalan bir hikayem vardı. İnşallah güzel bir sezon geçirip, o hikayeyi tamamlamak istiyorum. İnşallah ilk 3'e giren bir takım olur, yeni transferlerimizle başkanımızın hedefine ulaşırız" diye umut dağıttı.

ANKARAGÜCÜ, KAYSERİ'DE

Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü, yeni sezon hazırlıkları için Bolu'daki ilk etap kamp çalışmalarının ardından dün Kayseri'de 2. etap kamp çalışmalarına başladı. Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde çalışmalarını sürdüren futbolcular, günü tek antrenmanla tamamladı.

HATAY'A ALTYAPIDAN SOL BEK

Hatayspor'da A takım kampına alınan 7 altyapı oyuncusu hakkında teknik kadronun kararı belli oldu. Altyapıdan 18 yaşındaki sol bek Engin Can Aksoy'un A takıma dahil edilmesine karar verildi. Diğer kalan 6 oyuncunun ise kiralık ya da altyapıda devam etmesine karar verildi.

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