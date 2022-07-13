BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Saiss korkuttu!

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş'a yeni transferlerinden Romain Saiss'ten üzücü haber geldi. Wolwes'tan bedelsiz olarak kadroya katılan Faslı stoperin sakatlığının son bulgulara göre beklenenden daha ciddi çıktığı ifade edildi. Tecrübeli oyuncu Saiss'in, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtilirken; Domagoj Vida'nın ayrılmasının ardından savunmanın yeni lideri olarak görülen Romain Saiss için Beşiktaş sağlık heyeti de adeta seferber oldu. Yıldız futbolcunun Kayserispor maçındaki durumu öncesi kararı teknik direktör Valerien Ismael verecek.