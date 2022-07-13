TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Posch ve Grillitsch'in peşinde!

Denswil, Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Trezeguet'yi renklerine bağlayan Trabzonspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Denswil, Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Trezeguet'yi renklerine bağlayan Trabzonspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Bordo-mavililerde gündem ise stoper transferi...
Hem Başkan Ahmet Ağaoğlu hem de teknik direktör Abdullah Avcı, kısa zamanda savunma takviyesini yapmak istediklerini her fırsatta dile getiriyor.
Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibinde gündeme yeni isimler de geliyor.
Fırtına'nın transfer listesinde yer alan isimlerden biri Hoffenheim forması giyen Avusturyalı stoper Stefan Posch...
Bordo-mavililer ayrıca geçtiğimiz sezon Hoffenheim forması giyen ancak şu an serbest statüde bulunan Florian Grillitsch'de devreye girdi.
MALİYETLERİ ARAŞTIRILIYOR
Orijinal mevkii ön libero olan ama stoper olarak da oynayabilen Grillitsch ile uzun zamandır temaslar sürüyor.
Yönetim, birçok talibi olan yıldız için son bir hamle yapmayı planlıyor.
Güncel transfermarkt değeri 16 milyon euro olan 1.87 boyundaki futbolcunun ismi Almanya'nın da önemli takımları ile anılıyor.
Bordomavililer ayrıca Hoffenheim forması giyen 25 yaşındaki stoper Stefan Posch'un maliyetini de araştırıyor.
İki futbolcunun kulübün şartlarına uygun rakamlara mal edilebilirse alınabileceği dile getiriliyor.
POSCH
Avusturya Milli Takımı forması ile 16 maça çıktı ve fileleri 1 kez sarstı.
Lig kariyerinde 185 kez forma giydi, 7 gol attı ve 2 asist.
GRILLITSCH
Avusturya Milli Takımı ile 33 maça çıktı ve fileleri 1 kez sarstı.
Lig kariyerinde ise 256 kez forma giydi, 32 gol attı ve 31 asist yaptı.