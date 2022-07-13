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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Posch ve Grillitsch'in peşinde!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fırtına, Hoffenheim’ın 25 yaşındaki stoperi Posch ve boşta olan 26 yaşındaki ön libero Grillitsch için girişlerini sıklaştırdı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Posch ve Grillitsch'in peşinde!

Denswil, Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Trezeguet'yi renklerine bağlayan Trabzonspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Posch ve Grillitsch'in peşinde!

Bordo-mavililerde gündem ise stoper transferi...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Posch ve Grillitsch'in peşinde!

Hem Başkan Ahmet Ağaoğlu hem de teknik direktör Abdullah Avcı, kısa zamanda savunma takviyesini yapmak istediklerini her fırsatta dile getiriyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Posch ve Grillitsch'in peşinde!

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibinde gündeme yeni isimler de geliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Posch ve Grillitsch'in peşinde!

Fırtına'nın transfer listesinde yer alan isimlerden biri Hoffenheim forması giyen Avusturyalı stoper Stefan Posch...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Posch ve Grillitsch'in peşinde!

Bordo-mavililer ayrıca geçtiğimiz sezon Hoffenheim forması giyen ancak şu an serbest statüde bulunan Florian Grillitsch'de devreye girdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Posch ve Grillitsch'in peşinde!

MALİYETLERİ ARAŞTIRILIYOR

Orijinal mevkii ön libero olan ama stoper olarak da oynayabilen Grillitsch ile uzun zamandır temaslar sürüyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Posch ve Grillitsch'in peşinde!

Yönetim, birçok talibi olan yıldız için son bir hamle yapmayı planlıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Posch ve Grillitsch'in peşinde!

Güncel transfermarkt değeri 16 milyon euro olan 1.87 boyundaki futbolcunun ismi Almanya'nın da önemli takımları ile anılıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Posch ve Grillitsch'in peşinde!

Bordomavililer ayrıca Hoffenheim forması giyen 25 yaşındaki stoper Stefan Posch'un maliyetini de araştırıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Posch ve Grillitsch'in peşinde!

İki futbolcunun kulübün şartlarına uygun rakamlara mal edilebilirse alınabileceği dile getiriliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Posch ve Grillitsch'in peşinde!

POSCH

Avusturya Milli Takımı forması ile 16 maça çıktı ve fileleri 1 kez sarstı.

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