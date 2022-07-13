TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - İşte Fırtına'nın stoper adayları! Rakip Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
Bordo-mavili ekip, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için kadrosuna takviye çalışmalarına da devam ediyor.
Fırtına'nın önceliği stoper transferi... Trabzonspor'un listesinde yer alan isimlerden biri de Jerome Boateng oldu.
Alman yıldızla Galatasaray da ilgileniyor.
İşte bordo-mavililerin gündemindeki stoperler...
MARC BARTRA
Real Betis forması giyen İspanyol futbolcunun sözleşmesi 2023'te sona eriyor.
31 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...
KAAN AYHAN
27 yaşındaki milli futbolcu, İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyiyor. Kaan'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro...
MARLON
Brezilyalı futbolcu, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te forma giyiyor.
Sözleşmesi 2026'da sona erecek yıldız stoperin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...
CHANCEL MBEMBA
27 yaşındaki Kongolu defans oyuncusu Mbemba, son olarak Porto forması giydi. Şu anda kulüpsüz olan tecrübeli stoperin güncel piyasa değeri 17 milyon euro...
JEROME BOATENG
Fransız ekibi Olympique Lyon'dan ayrılması beklenen Gana asıllı Alman futbolcu Jerome Boateng'le Galatasaray da yakından ilgileniyor.
33 yaşındaki 1.92'lik stoperin güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro...
DEDRYCK BOYATA
31 yaşındaki Belçikalı futbolcu, Alman Ligi takımlarından Hertha Berlin'de forma giyiyor.
Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Boyata'nın güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro...