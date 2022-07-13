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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - İşte Fırtına'nın stoper adayları! Rakip Galatasaray

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Kadrosuna stoper takviyesi yapmayı planlayan Fırtına'nın ilgilendiği isimler belli oldu. Bu oyunculardan biri Galatasaray'ın da listesinde yer alan Jerome Boateng. İşte ayrıntılar... (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 10:53
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - İşte Fırtına'nın stoper adayları! Rakip Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - İşte Fırtına'nın stoper adayları! Rakip Galatasaray

Bordo-mavili ekip, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için kadrosuna takviye çalışmalarına da devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - İşte Fırtına'nın stoper adayları! Rakip Galatasaray

Fırtına'nın önceliği stoper transferi... Trabzonspor'un listesinde yer alan isimlerden biri de Jerome Boateng oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - İşte Fırtına'nın stoper adayları! Rakip Galatasaray

Alman yıldızla Galatasaray da ilgileniyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - İşte Fırtına'nın stoper adayları! Rakip Galatasaray

İşte bordo-mavililerin gündemindeki stoperler...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - İşte Fırtına'nın stoper adayları! Rakip Galatasaray

MARC BARTRA

Real Betis forması giyen İspanyol futbolcunun sözleşmesi 2023'te sona eriyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - İşte Fırtına'nın stoper adayları! Rakip Galatasaray

31 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - İşte Fırtına'nın stoper adayları! Rakip Galatasaray

KAAN AYHAN

27 yaşındaki milli futbolcu, İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyiyor. Kaan'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - İşte Fırtına'nın stoper adayları! Rakip Galatasaray

MARLON

Brezilyalı futbolcu, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te forma giyiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - İşte Fırtına'nın stoper adayları! Rakip Galatasaray

Sözleşmesi 2026'da sona erecek yıldız stoperin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - İşte Fırtına'nın stoper adayları! Rakip Galatasaray

CHANCEL MBEMBA

27 yaşındaki Kongolu defans oyuncusu Mbemba, son olarak Porto forması giydi. Şu anda kulüpsüz olan tecrübeli stoperin güncel piyasa değeri 17 milyon euro...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - İşte Fırtına'nın stoper adayları! Rakip Galatasaray

JEROME BOATENG

Fransız ekibi Olympique Lyon'dan ayrılması beklenen Gana asıllı Alman futbolcu Jerome Boateng'le Galatasaray da yakından ilgileniyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - İşte Fırtına'nın stoper adayları! Rakip Galatasaray

33 yaşındaki 1.92'lik stoperin güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - İşte Fırtına'nın stoper adayları! Rakip Galatasaray

DEDRYCK BOYATA

31 yaşındaki Belçikalı futbolcu, Alman Ligi takımlarından Hertha Berlin'de forma giyiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - İşte Fırtına'nın stoper adayları! Rakip Galatasaray

Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Boyata'nın güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro...

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