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Ankaragücü Federico Macheda transferini açıkladı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü, bir dönem Manchester United'da da forma giyen ve son olarak Panathinaikos'ta oynayan Federico Macheda'yı kadrosuna kattı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 20:51
Ankaragücü Federico Macheda transferini açıkladı

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren MKE Ankaragücü, forvet oyuncusu Federico Macheda ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İtalyan golcü için Beştepe Tesisleri'nde yapılan imza törenine Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve futbol koordinatörü Sayın Emre Yıldız katıldı.
Profesyonel futbol kariyerinde 329 maçta forma giyen Macheda, bu maçlarda 86 gol atma başarısı gösterdi. İtalyan golcünün ayrıca 22 tane de asisti bulunuyor.

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