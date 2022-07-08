Haberler Süper Lig TFF'den fikstür açıklaması! İşte o tarihler

TFF'den fikstür açıklaması! İşte o tarihler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de haftalık maç programlarının ilan edileceği tarihleri açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, maç programlarının Türk takımlarının Avrupa kupaları fikstürüne göre belirleneceği ifade edildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 17:33
TFF'den fikstür açıklaması! İşte o tarihler

TFF'den yapılan açıklamada, ülke puanın taşıdığı öneme vurgu yapılarak, "Türkiye'yi UEFA turnuvalarında temsil eden kulüplerimize yeterli dinlenme süresinin verilebilmesi, ilan edilecek programlarda değişiklik yapılmaması ve buna dayalı olarak kulüplerimizin mağduriyetinin önüne geçilmesi amacıyla, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Eleme ve Grup Kuraları tarihleri göz önünde bulundurularak, Spor Toto Süper Lig haftalık fikstürlerinin ilanına ilişkin planlama yapılmıştır." ifadeleri yer aldı.

TFF'nin Süper Lig fikstürlerinin duyurulacağı takvimi şöyle:

- 18 Temmuz'da yapılacak olan 3. Ön Eleme Turu Kura Çekimleri sonrasında, 1 ve 2. haftalara ilişkin program,

- 2 Ağustos'ta yapılacak olan Play Off Turu Kura Çekimleri sonrasında; 3, 4 ve 5. haftalara ilişkin program,

- 25-26 Ağustos'ta yapılacak olan Grup Fikstür Çekimleri sonrasında; Dünya Kupası arasına kadar olan 6-14. haftalara ilişkin program ilan edilecektir.

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