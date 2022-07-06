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Dzagoev yarışı!

Süper Lig'den 3 kulüp Rus Milli maestronun peşinde. Rus medyası; Antalyaspor, Alanya ve Kasımpaşa'nın, CSKA Moskova'dan ayrılan 32 yaşındaki yıldızla görüştüğünü yazdı. Tecrübeli isim, Türkiye'ye sıcak bakıyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Dzagoev yarışı!
Rusya'nın Ukrayna'yla savaşı, futbol endüstrisini de olumsuz etkiledi. Turnuvalardan men edilen Rus takımları, ellerindeki önemli oyuncuları da bir bir kaybediyor. Süper Lig kulüpleri de bu gelişmeler sonrasında Rus pazarına yöneldi. Eurostavka.ru sitesi; CSKA Moskova ile süren 14 yıllık birlikteliğine son veren Rus orta saha Alan Dzagoev'le Süper Lig'den Alanyaspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa'nın ilgilendiğini öne sürdü.
Alanyaspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa'nın yanı sıra Rus temsilcisi Khimki, BAE'den Al-Ain, Al-Sharjah, Al-Wahda, İspanya'dan da Granada'nın radarında olduğu belirtilen 32 yaşındaki yıldız maestronun Türkiye'ye sıcak baktığı vurgulandı. Kariyerinde Rusya dışına çıkmayan Dzagoev, 397 maçta 77 gol ve 93 asist üretti. Geçen sezon 22 maçta 3 asist yaptı. 59 kez de Rusya Milli Takımı'nda ter döken başarılı futbolcu, 9 gol attı.n, CSKA Moskova'dan ayrılan 32 yaşındaki yıldızla görüştüğünü yazdı. Tecrübeli isim, Türkiye'ye sıcak bakıyor.
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