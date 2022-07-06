Dzagoev yarışı!

Alanyaspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa'nın yanı sıra Rus temsilcisi Khimki, BAE'den Al-Ain, Al-Sharjah, Al-Wahda, İspanya'dan da Granada'nın radarında olduğu belirtilen 32 yaşındaki yıldız maestronun Türkiye'ye sıcak baktığı vurgulandı. Kariyerinde Rusya dışına çıkmayan Dzagoev, 397 maçta 77 gol ve 93 asist üretti. Geçen sezon 22 maçta 3 asist yaptı. 59 kez de Rusya Milli Takımı'nda ter döken başarılı futbolcu, 9 gol attı.n, CSKA Moskova'dan ayrılan 32 yaşındaki yıldızla görüştüğünü yazdı. Tecrübeli isim, Türkiye'ye sıcak bakıyor.
DİĞER