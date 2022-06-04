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Çilek Welbeck

Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü, transferde hız kesmiyor. Chatzigiovanis ve Beridze'yle kanatları güçlendiren sarı-lacivertlilerde, Başkan Faruk Koca'nın "İngiltere'den çilek tadında görüştüğümüz golcüler var" açıklaması camiayı daha da heyecanlandırmıştı. Başkan Koca'nın bahsettiği golcünün Premier Lig devleri M.United ve Arsenal'de de oynayan, şu anda Brighton'daki Danny Welbeck olduğu iddia edildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Çilek Welbeck

Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü, transferde hız kesmiyor. Chatzigiovanis ve Beridze'yle kanatları güçlendiren sarı-lacivertlilerde, Başkan Faruk Koca'nın "İngiltere'den çilek tadında görüştüğümüz golcüler var" açıklaması camiayı daha da heyecanlandırmıştı. Başkan Koca'nın bahsettiği golcünün Premier Lig devleri M.United ve Arsenal'de de oynayan, şu anda Brighton'daki Danny Welbeck olduğu iddia edildi. Kontratı ay sonunda bitecek 31 yaşındaki santrfor, geçen sezon 27 maçta 6 gol, 3 asist yaptı. Tecrübeli yıldız, 15 sezon Premier Lig'de oynadı.

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