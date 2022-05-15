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Konyaspor - Hatayspor maçı CANLI izle! Konya Hatay maçı canlı anlatım

Konyaspor ile Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında kozlarını paylaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalıyor. İki takım da müsabakadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Konyaspor - Hatayspor maçının CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 18:54
Konyaspor - Hatayspor maçı CANLI izle! Konya Hatay maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Hatayspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...



KONYASPOR - HATAYSPOR 11'LER
Konyaspor: Sehic, Skubic, Oğulcan, Abdülkerim, Guilherme, Musa, Endri, Michalak, Amir, Bytyqi, Cikalleshi

Hatayspor: Munir, Sadık, Fatih, Burak, Emre, Dylan, Mehdi, Benzia, Saba, El Kaabi, Mame Diouf

KONYASPOR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Konyaspor - Hatayspor maçı 15 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

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