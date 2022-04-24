Haberler Süper Lig Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ederken Başakşehir ile Hatayspor İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 11:12
Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Başakşehir - Hatayspor maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Başakşehir ile Hatayspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Hatayspor maçı 24 Nisan Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

DİĞER
Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan’dan 23 Nisan paylaşımı! İşte Fahriye Evcen’in oğlunun sevimli halleri!
Kadınların fotoğrafını çeken sapığı esnaflar dövdü! "Çay ısmarlamak istedim"
Mesut unutuldu! Takımdaki geleceği...
İngiliz devi kesenin ağzını açtı! İşte Rıdvan için yapılan teklif
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman?
Altay - G.Saray maçı saat kaçta?
Seferihisar-Samos Adası feribot seferleri 2 yıl sonra yeniden başladı
23 NİSAN 2022 SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL - 24 Nisan barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'dan şampiyonluk paylaşımı! "Eze eze..." Fırtına'dan şampiyonluk paylaşımı! "Eze eze..." 10:25
Sabitzer'den F.Bahçe'ye kötü haber! Yeni takımı... Sabitzer'den F.Bahçe'ye kötü haber! Yeni takımı... 10:24
Transferi veto edildi! Sebebi... Transferi veto edildi! Sebebi... 10:15
İstanbulspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman? İstanbulspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman? 10:06
Hull City 3 puanı 3 golle aldı! Hull City 3 puanı 3 golle aldı! 09:56
Sol bek operasyonu! Rıdvan'ın yerine... Sol bek operasyonu! Rıdvan'ın yerine... 09:45
Daha Eski
Liverpool - Everton maçı saat kaçta? Liverpool - Everton maçı saat kaçta? 09:44
İngiliz devi kesenin ağzını açtı! İşte Rıdvan için yapılan teklif İngiliz devi kesenin ağzını açtı! İşte Rıdvan için yapılan teklif 09:38
Djaniny'den galibiyet yorumu! "Maça çıktığımızda..." Djaniny'den galibiyet yorumu! "Maça çıktığımızda..." 09:37
Balıkesirspor - Ankaragücü maçı ne zaman? Balıkesirspor - Ankaragücü maçı ne zaman? 09:34
Chelsea - West Ham United maçı saat kaçta? Chelsea - West Ham United maçı saat kaçta? 09:27
Batshuayi bombası! Transfer böyle duyuruldu Batshuayi bombası! Transfer böyle duyuruldu 09:25