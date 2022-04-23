Spor camiasından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yılında "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" ülkemizde coşkuyla kutlanırken başta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olmak üzere spor camiasından onlarca kutlama mesajı geldi.

İşte o mesajlardan bazıları...

"Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz."



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 🇹🇷 #23Nisan pic.twitter.com/9hk3WeciIh — TFF (@TFF_Org) April 22, 2022

🇹🇷 Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun! pic.twitter.com/ltyEWMHm1Z — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 22, 2022

🇹🇷 "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102. yılı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, geleceğimizin güvencesi çocuklara armağan ettiği #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! pic.twitter.com/c6tXX5VPSh — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 22, 2022

Bu güzel bayram çocuklarımıza armağan!



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun 🇹🇷 pic.twitter.com/Y1S8oi6GYh — Trabzonspor (@Trabzonspor) April 22, 2022

🇹🇷 Atatürk'ün milletimize ve dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 102. yıl dönümünü kutluyor, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz. pic.twitter.com/z73eSJvewN — Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) April 23, 2022