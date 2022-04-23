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Spor camiasından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları!

Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere kulüplerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel paylaşımlar geldi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 10:15
Spor camiasından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yılında "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" ülkemizde coşkuyla kutlanırken başta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olmak üzere spor camiasından onlarca kutlama mesajı geldi.

İşte o mesajlardan bazıları...

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