Süper Lig'den haberler (20.04.2022)

ANTALYA'DA WRİGHT ETKİSİ

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 11 maça çıkarırken, üst üste 6. maçını da kazanma başarısı gösterdi. Güney ekibinin yükselişine 24 yaşındaki ABD'li forvet Haji Wright, attığı gollerle destek verdi. Wright, ligdeki son 3 maçında 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Genç santrfor, bu sezon 11 gol, 1 asist katkısı sağladı. Akrepler, Pazar günü Kayseri'yi ağırlayacak.

DENİZLİ ADAY DEĞİL

Düşme hattındaki Altay'da 28 Nisan'da gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi eski başkan Nafiz Zorlu tarafından başkan adaylığı için ismi önerilen Mustafa Denizli, İstanbul'da süren çalışmaları nedeniyle başkanlığa aday olamayacağını vurguladı. Sezona teknik direktör olarak başladığı siyahbeyazlılardan ayrılan tecrübeli hoca, "Uzaktan kumandayla başkanlık olmaz" dedi.

GELECEK SENEYİ KURACAĞIZ

Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Cihat Arslan, gelecek haftalarda genç futbolculara çok daha fazla şans vereceğini söyledi. Arslan, "Seneyi inşa ederken yeni oyunculara da şans vermemiz gerekiyor" dedi.

BALOTELLİ 13 KEZ KIZARDI

Futbolun sorunlu ama bir o kadar yetenekli yıldızı Mario Balotelli, Adana Demir formasıyla kariyerinin 13. kırmızı kartını gördü. Kasımpaşa maçında yaptığı faulle oyundan atılan İtalyan oyuncu, direkt olarak 8. kez saha dışına gönderildi. Kulüp kariyerinde 448 maça çıkan 187 gol, 42 asistle oynayan Balotelli, 139 kez sarı kart gördü. 5 kez çift sarıdan atılan Balotelli; İtalya, Fransa, İngiltere ve Türkiye'de kızardı.

SEZONUN EN ÖNEMLİ PUANI

Beşiktaş'la berabere kalan Giresun'da yönetici Sinan Akgün, aldıkları bir puanın da kümede kalma yolunda hayati önem taşıdığını söyledi. Akgün, "Beşiktaş karşısında sahadan galip ayrılmak isterdik. Belki de sezonun en önemli puanı oldu bizim açımızdan. Son 5 maça girdiğimiz dönemde küme düşme hattının 10 puan üzerindeyiz. Çok büyük avantaja sahibiz" diye camiasına umut dağıttı.