GALATASARAY YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI YAYIN! Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray - Yeni Malatyaspor karşılaşması için gerş sayım devam ediyor ve Galatasaray - Yeni Malatyaspor mücadelesinin detayları araştırılıyor. Geçen hafta deplasmanda oynadığı Fenerbahçe derbisinden mağlubiyetle ayrılan Galatasaray bugün mutlak 3 puan için sahaya çıkmaya hazırlanırken, ligde son sırada yer alan Yeni Malatyaspor da puan almak istiyor. Süper Lig'in 33. haftasında NEF Stadyumu'nda gerçekleşecek Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının saati, yayınlanacağı kanal ve anlık canlı takibine dair detaylar haberimizde...

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GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı 18 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 20:30'da başlayacak. Maç, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Yeni Malatyaspor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LER

⚽GALATASARAY:

MUSLERA

OMAR

NELSSON

MARCAO

VAN AANHOLT

TAYLAN

BERKAN

CICALDAU

BABEL

KEREM

GOMIS

⚽YENİ MALATYASPOR:

ERTAÇ

BARIŞ

CAMPI

GAMELI

HAFEZ

AZUBUIKE

DONSAH

NSHIMIRIMANA

MUSTAFA

DICKO

TETTEH

GALATASARAY İLE YENİ MALATYASPOR 10. KEZ KARŞI KARŞIYA!

Galatasaray ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam 10. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce yapılan 9 lig maçında Galatasaray 5, Yeni Malatyaspor ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 12 gole, Yeni Malatyaspor 6 golle karşılık verdi ve takımlar arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

GALATASARAY SON 6 MAÇTA GALİBİYETİ ELDEN BIRAKMADI

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son 6 lig maçında mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisiyle oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanıp 2'sinde berabere kaldı. Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile sahasında oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ev sahibi olduğu müsabakalarda attığı 9 gole karşın kalesinde bir gol gördü.