Ferhat Gündoğdu MHK'si düştü

Türk futbolundaki hareketlilik sürüyor... MHK'de Serdar Tatlı'nın yerine gelen başkan Ferhat Gündoğdu'nun dönemi de sona erdi. TFF'den yapılan açıklamada "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri ile birlikte Başkanımız Sayın Servet Yardımcı'ya istifasını sunmuştur. Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Ayrıca Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkan ve üyeleri belirlenerek en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

İSTİFA ETTİRİLDİ

Usta yazar Erman Toroğlu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasını A Spor'da yorumladı. İşte Toroğlu'nun çarpıcı ifadeleri: Nihat Özdemir'den sonra Servet Yardımcı geldi. Servet Yardımcı'nın olaylar karşısında dik durmaya gücü yetmedi. Nihat Özdemir bu konuda dik durdu. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etmedi, istifa ettirildi. Erman TOROĞLU



SABRİ ÇELİK İDDİASI

Merkez Hakem Kurulu'nda başkan Ferhat Gündoğdu ve üyelerin istifasının ardından hemen "Kim gelecek?" soruları başladı. Kulislerde aski hakemlerden Sabri Çelik'in adı dolaşıyor. Çelik daha önce 2019 yılında da bu görevi üstlenmişti.