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TFF seçimi 16 Haziran’da

TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini belirledi. Yapılan açıklamada, "TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 16 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da Ankara'da yapılması kararlaştırılmıştır. Olağan seçimli genel kurula kadar görev yapmak üzere TFF Başkanı, yönetim kurulu ve denetleme kurulu seçimi ile birlikte olağan genel kurul gerçekleştirilecektir" denildi. Çoğunluk olmazsa ikinci toplantı, 17 Haziran'da yapılacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
TFF seçimi 16 Haziran’da
TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini belirledi. Yapılan açıklamada, "TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 16 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da Ankara'da yapılması kararlaştırılmıştır. Olağan seçimli genel kurula kadar görev yapmak üzere TFF Başkanı, yönetim kurulu ve denetleme kurulu seçimi ile birlikte olağan genel kurul gerçekleştirilecektir" denildi. Çoğunluk olmazsa ikinci toplantı, 17 Haziran'da yapılacak.

Orta oyunu oynanıyor | ERMAN TOROĞLU

Bundan sonra ne Tahkim Kurulu ne Disiplin Kurulu gidecek. İşte o yüzden Nihat Özdemir, Göksel Gümüşdağ ve başkalarıyla uğraşamadım diyor. Türkiye'de hakem sistemi diye bir şey yok. Orta oyunu oynanıyor hala farkında değilsiniz. Göksel Gümüşdağ, Türk futbolunu arkadan idare etmeye kalkan kişidir. Futbolun dışından gelen ama futbolda etkili olmak isteyen bir arkadaş. Arkasında bir de Konyalı arkadaş var. Türk futbolu Göksel Gümüşdağ'ın veya o Konyalı arkadaşın oyuncağı değil.
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