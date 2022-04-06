TFF seçimi 16 Haziran’da

Orta oyunu oynanıyor | ERMAN TOROĞLU
Bundan sonra ne Tahkim Kurulu ne Disiplin Kurulu gidecek. İşte o yüzden Nihat Özdemir, Göksel Gümüşdağ ve başkalarıyla uğraşamadım diyor. Türkiye'de hakem sistemi diye bir şey yok. Orta oyunu oynanıyor hala farkında değilsiniz. Göksel Gümüşdağ, Türk futbolunu arkadan idare etmeye kalkan kişidir. Futbolun dışından gelen ama futbolda etkili olmak isteyen bir arkadaş. Arkasında bir de Konyalı arkadaş var. Türk futbolu Göksel Gümüşdağ'ın veya o Konyalı arkadaşın oyuncağı değil.
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