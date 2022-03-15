Türk futbolunun geleceği onların elinde! Arda Güler, Emirhan İlkhan, Emre Demir ve Ahmetcan Kaplan...

Spor Toto Süper Lig'de bitime 9 hafta kala mücadele tüm hızıyla sürüyor. En yakın rakibinin 15 puan önünde yer alan bordo-mavililer şampiyonluğa emin adımlarla ürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de bitime 9 hafta kala mücadele tüm hızıyla sürüyor. En yakın rakibinin 15 puan önünde yer alan bordo-mavililer şampiyonluğa emin adımlarla ürüyor.
Süper Lig'de 2021-22 sezonu 20 yaş altı futbolcuların perfomansları ile de hafızalarda yer edeceğe benziyor.
Son olarak Alanyaspor karşısında 1 gol 1 asistlik performans sergileyen Arda Güler, hem Fenerbahçe hem de Türk futbolunun geleceği için umut oldu.
İŞTE 2021-22 SEZONUNDA ÖNE ÇIKAN GENÇ FUTBOLCULAR
AHMETCAN KAPLAN
Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek için gün sayan Trabzonspor'da en dikkat çeken isimlerin başında geliyor.
Vitor Hugo'nun sakatlığının ardından formayı kapan 19 yaşındaki Ahmetcan, son haftalardaki kritik müdahaleleri ile de hafızalarda yer edinmeyi başardı.
EMİRHAN İLKHAN
Beşiktaş'ın gözbebeği Emirhan İlkhan, bu sezon Beşiktaş forması ile 6 Süper Lig maçına çıktı.
Emirhan, siyah-beyazlı forma ile 1 gol atma başarısı da gösterdi.
EMRE DEMİR
Kayserispor forması ile 14 yaşında tanışan Emre Demir, ilk golünü de 15 yaşında attı ve Süper Lig'in en genç gol atan futbolcu unvanını eline geçirdi.
Sarı-kırmızılı forma ile bu sezon 3 Süper Lig maçında forma giyen Emre, sezon sonunda dünya devi Barcelona'nın yolunu tutacak.
ARDA GÜLER
Fenerbahçelileri son yıllarda en çok heyecanlandıran isimlerin başında geliyor. Slavia Prag maçındaki performansı ile ayakta alkışlanan Arda, Alanyaspor maçında 1 gol 1 asistlik performansla Türk futbolu için adeta umut ışığı oldu.
Süper Lig'de 6 karşılaşmada forma giyen genç yıldız, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.
SERDAR SAATÇI
Beşiktaş'ın diğer bir gözbebeği ise Serdar Saatçı... 19 yaşındaki stoper, bu sezon 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 10 maçta görev aldı.
1.90'lık genç stoper hava toplarındaki başarısı ile dikkat çekiyor.
RAVİL TAGİR
Başakşehir'in Altınordu'dan 2.5 milyon Euro ile kadrosuna kattığı Ravil Tagir de geleceğin yıldız adaylarından...
18 yaşındaki genç stoper bu sezon 7 Süper Lig karşılaşmasında görev aldı. 1.82'lik Ravil de Türk futbolunun çok şey beklediği isimlerden biri.