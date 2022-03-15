Türk futbolunun geleceği onların elinde! Arda Güler, Emirhan İlkhan, Emre Demir ve Ahmetcan Kaplan...

Spor Toto Süper Lig'de bitime 9 hafta kala mücadele tüm hızıyla sürüyor. En yakın rakibinin 15 puan önünde yer alan bordo-mavililer şampiyonluğa emin adımlarla ürüyor.

Süper Lig'de 2021-22 sezonu 20 yaş altı futbolcuların perfomansları ile de hafızalarda yer edeceğe benziyor.