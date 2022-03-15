Haberler Süper Lig Türk futbolunun geleceği onların elinde! Arda Güler, Emirhan İlkhan, Emre Demir ve Ahmetcan Kaplan...

Türk futbolunun geleceği onların elinde! Arda Güler, Emirhan İlkhan, Emre Demir ve Ahmetcan Kaplan...

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de finale doğru yaklaşırken sporseverleri kuşkusuz en çok heyecanlandıran olayların başında genç futbolcuların performansı geliyor. Trabzonspor'da Vitor Hugo'nun sakatlanmasının ardından formayı kapan Ahmetcan Kaplan, hem Fenerbahçe hem de Göztepe maçında tam not aldı. Fenerbahçelilerin gözbebeği Arda Güler ise Alanyaspor maçında 1 gol 1 asistlik performansla adeta büyüledi. Genç futbolcuların performansı gelecek için de umut oldu. İşte Süper Lig'in 2021-22 sezonunda öne çıkan genç isimler... Kemal Tamtürk / ÖZEL HABER

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 08:41
KEMAL TAMTÜRK
Türk futbolunun geleceği onların elinde! Arda Güler, Emirhan İlkhan, Emre Demir ve Ahmetcan Kaplan...

Spor Toto Süper Lig'de bitime 9 hafta kala mücadele tüm hızıyla sürüyor. En yakın rakibinin 15 puan önünde yer alan bordo-mavililer şampiyonluğa emin adımlarla ürüyor.

Türk futbolunun geleceği onların elinde! Arda Güler, Emirhan İlkhan, Emre Demir ve Ahmetcan Kaplan...

Süper Lig'de 2021-22 sezonu 20 yaş altı futbolcuların perfomansları ile de hafızalarda yer edeceğe benziyor.

Türk futbolunun geleceği onların elinde! Arda Güler, Emirhan İlkhan, Emre Demir ve Ahmetcan Kaplan...

Son olarak Alanyaspor karşısında 1 gol 1 asistlik performans sergileyen Arda Güler, hem Fenerbahçe hem de Türk futbolunun geleceği için umut oldu.

Türk futbolunun geleceği onların elinde! Arda Güler, Emirhan İlkhan, Emre Demir ve Ahmetcan Kaplan...

İŞTE 2021-22 SEZONUNDA ÖNE ÇIKAN GENÇ FUTBOLCULAR

AHMETCAN KAPLAN

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek için gün sayan Trabzonspor'da en dikkat çeken isimlerin başında geliyor.

Türk futbolunun geleceği onların elinde! Arda Güler, Emirhan İlkhan, Emre Demir ve Ahmetcan Kaplan...

Vitor Hugo'nun sakatlığının ardından formayı kapan 19 yaşındaki Ahmetcan, son haftalardaki kritik müdahaleleri ile de hafızalarda yer edinmeyi başardı.

Türk futbolunun geleceği onların elinde! Arda Güler, Emirhan İlkhan, Emre Demir ve Ahmetcan Kaplan...

EMİRHAN İLKHAN

Beşiktaş'ın gözbebeği Emirhan İlkhan, bu sezon Beşiktaş forması ile 6 Süper Lig maçına çıktı.

Türk futbolunun geleceği onların elinde! Arda Güler, Emirhan İlkhan, Emre Demir ve Ahmetcan Kaplan...

Emirhan, siyah-beyazlı forma ile 1 gol atma başarısı da gösterdi.

Türk futbolunun geleceği onların elinde! Arda Güler, Emirhan İlkhan, Emre Demir ve Ahmetcan Kaplan...

EMRE DEMİR

Kayserispor forması ile 14 yaşında tanışan Emre Demir, ilk golünü de 15 yaşında attı ve Süper Lig'in en genç gol atan futbolcu unvanını eline geçirdi.

Türk futbolunun geleceği onların elinde! Arda Güler, Emirhan İlkhan, Emre Demir ve Ahmetcan Kaplan...

Sarı-kırmızılı forma ile bu sezon 3 Süper Lig maçında forma giyen Emre, sezon sonunda dünya devi Barcelona'nın yolunu tutacak.

Türk futbolunun geleceği onların elinde! Arda Güler, Emirhan İlkhan, Emre Demir ve Ahmetcan Kaplan...

ARDA GÜLER

Fenerbahçelileri son yıllarda en çok heyecanlandıran isimlerin başında geliyor. Slavia Prag maçındaki performansı ile ayakta alkışlanan Arda, Alanyaspor maçında 1 gol 1 asistlik performansla Türk futbolu için adeta umut ışığı oldu.

Türk futbolunun geleceği onların elinde! Arda Güler, Emirhan İlkhan, Emre Demir ve Ahmetcan Kaplan...

Süper Lig'de 6 karşılaşmada forma giyen genç yıldız, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Türk futbolunun geleceği onların elinde! Arda Güler, Emirhan İlkhan, Emre Demir ve Ahmetcan Kaplan...

SERDAR SAATÇI

Beşiktaş'ın diğer bir gözbebeği ise Serdar Saatçı... 19 yaşındaki stoper, bu sezon 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 10 maçta görev aldı.

Türk futbolunun geleceği onların elinde! Arda Güler, Emirhan İlkhan, Emre Demir ve Ahmetcan Kaplan...

1.90'lık genç stoper hava toplarındaki başarısı ile dikkat çekiyor.

Türk futbolunun geleceği onların elinde! Arda Güler, Emirhan İlkhan, Emre Demir ve Ahmetcan Kaplan...

RAVİL TAGİR

Başakşehir'in Altınordu'dan 2.5 milyon Euro ile kadrosuna kattığı Ravil Tagir de geleceğin yıldız adaylarından...

Türk futbolunun geleceği onların elinde! Arda Güler, Emirhan İlkhan, Emre Demir ve Ahmetcan Kaplan...

18 yaşındaki genç stoper bu sezon 7 Süper Lig karşılaşmasında görev aldı. 1.82'lik Ravil de Türk futbolunun çok şey beklediği isimlerden biri.

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