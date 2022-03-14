Dev maç Sivas'ın

Süper Lig'in flaş ekibi Adana Demir'in düşüşü sürüyor. 17'de Sinan'ın şutu direkten dışarı gitti. 28'de Henrique takımını öne geçirdi. 54'te yine Henrique farkı ikiye çıkardı. 58'de Stambouli, skoru 1-2 yaptı. 68'de Yunus'un düşürülmesine VAR'dan penaltı çıktı. Balotelli eşitliği sağladı. 84'te Balotelli'nin golü VAR'dan iptal edildi. 90+2'de Belhanda'nın elle oynamasına VAR'dan penaltı çıktı. Penaltıyı kullanan Henrique hat-trick yaptı ve takımına 3 puan kazandırdı. Demir'in galibiyet hasreti 3 maça çıkarken, Yiğidolar 3 maç sonra kazanıp derin bir nefes aldı.