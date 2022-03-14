Haberler Süper Lig Dev maç Sivas'ın

Dev maç Sivas'ın

Ligde 3 maçtır kaybeden Yiğidolar, 2-0’dan 2-2’ye gelen maçta Brezilyalı yıldızı Pedro Henrique’nin hat-trick’iyle Adana Demirspor’a üst üste 2. yenilgiyi yaşattı. VAR’dan iki penaltı, bir gol iptali çıktı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 06:50
Dev maç Sivas'ın

Süper Lig'in flaş ekibi Adana Demir'in düşüşü sürüyor. 17'de Sinan'ın şutu direkten dışarı gitti. 28'de Henrique takımını öne geçirdi. 54'te yine Henrique farkı ikiye çıkardı. 58'de Stambouli, skoru 1-2 yaptı. 68'de Yunus'un düşürülmesine VAR'dan penaltı çıktı. Balotelli eşitliği sağladı. 84'te Balotelli'nin golü VAR'dan iptal edildi. 90+2'de Belhanda'nın elle oynamasına VAR'dan penaltı çıktı. Penaltıyı kullanan Henrique hat-trick yaptı ve takımına 3 puan kazandırdı. Demir'in galibiyet hasreti 3 maça çıkarken, Yiğidolar 3 maç sonra kazanıp derin bir nefes aldı.

DİĞER
Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor? UEFA Avrupa Ligi (Barça-GS) Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? İşte tüm bilgiler
Bade İşçil'den oğlu Azur'a sansür! Babası Malkoç Sualp ile ilgili sırları söylerken ağzını kapatıp susturdu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor