MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: Bu kararı ben aldım

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakem klasmanlarının yeniden belirlenmesi kararında hiçbir dış faktörün belirleyici olmadığını söyledi. beIN Sports'a konuk olan Gündoğdu, "31 hakem ve gözlemci için bir liste hazırladım. Tamamen ben sorumluyum. Kimseden talep gelmedi. Kulüpler ve TFF Başkanı olmak üzere kimse dahil olmadı. Bu tamamen benim ve kurulumun hazırladığı listedir. TFF yönetimine sunuldu ve kabul edildi. Kimse için kolay bir karar değil. Çok zor ve duygusal bir karar" ifadelerini kullandı.



HER YIL YAPILIR

Gündoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dört ay boyunca herkese bir süre tanıdım. Bu bir klasman belirleme. Futbolda her yıl yapılır. Benden önceki MHK 2 dönemden 4 döneme çıkarttı. Performansı düşük olanlarla ilgili yıl sonuna kadar devam etmemek için yapıldığı söylendi. Bu kararın ne kadar isabetli olduğunu gördüm. Devam etmeyen arkadaşlarımızın, adını anmak bile istemeyeceğim suç örgütleriyle veya illegal işlerle ilişkilendirilmesinden son derece rahatsızım. Bu arkadaşlarımın hiçbirinin bu konularla ilgisi olmamıştır."



ZARAR VERDİLER

"Yılların yıpranmışlığıyla bazı arkadaşlarımız maalesef bilerek ya da bilmeyerek kurumun üzerinde davranışlar içinde olmaya başladı. Bu etkileşimin kuruma zarar verdiğine kanaat getirdikten sonra 10 haftayı beklemedik. Son 1,5 adım Federasyon Başkanıma rapor verdim. Emin olmamız gerekiyordu. Göreve geldikten sonraki 2 aylık süre yeterli değildi ve şans vermek istiyordum. Küçük mesajlarla uyarıları verdim ama karşılık alamadım. Düzelme olmadığı için bu kararı aldık."



BU BİR OPERASYON DEĞİL, PROJEDİR

Kararlarla ilgili 'operasyon' veya 'temizlik' gibi kelimelerle ilgili değerlendirme yapılmasını kabul etmiyorum. Yaptığımız çalışmayı, Türk hakemliğinin geleceği için bir süredir çalışılan projenin birinci etabı olarak tanımlıyoruz.



PRİM SİSTEMİ YOLDA

Profesyonel hakemlik dünyada çok denendi. Çok gelişmiş ülkeler bile bunu uygulamakta zorlandı. Yarı profesyonel hakemlik bize daha uygun. Herkese aynı şartların sağlanmasına çok taraftar değilim. Yeni sözleşmelerde şöyle bir şart getireceğiz. Hakemler standart maaş alacaklar ama performansa dayalı prim alacaklar. Bu rekabeti arttırır.



PUAN FARKI ETMENDİ

Bu kararı almamızda Trabzonspor'un yarışta puan farkını açmış olması doğrudan etkili olmadı. Fakat bu da etmenlerden biriydi. Ayrıca biz ülke olarak çok savaşa girmişiz ama hep küllerimizden yeniden doğmayı başarmışız. 80 milyonluk çok büyük bir devletten söz ediyoruz. Böylesi güçlü bir insan kaynağının olduğu yerde yabancı hakeme karşıyım.



DEVAMI GELECEK

Türk futbolunun 50 yıllık kanayan yarası, hakem kararlarındaki istikrarsızlık ve bazı hakemlerin 'kör göze parmak' yaptığı hatalardır. Rahmetli Hasan Doğan'ın büyük bir temizlik operasyonu başlattığını biliyoruz ancak ömrü yetmedi. Bu federasyon 4 ay önce bataklığı kurutmak için düğmeye bastı. Hakemlerden istenen şey kurallara uygun ve benzer pozisyonlarda benzer kararlar vermeleriydi. Bildiğim kadarıyla 20'ye yakın kriter belirlenmişti. 4 aylık süre içinde hangi hakem bu kriterlere ne kadar uydu. Bunun tespiti yapıldı. Kötü olanlarla yollar ayrıldı. Yenilenme süreci bitmiş değil. Bütünlemeye kalan ve son şans elde eden hakemler var. Onların kararı ileriki dönemde verilecek. Dinamik, kafasında tilkiler dolaşmayan, dernek seçimleri vs. ile gruplaşarak hakemliği ikinci planda bırakmayan isimler sahaya çıkacak. Bu Türk futbolu için bir milattır. Adil bir yarışma ortamı sağlamak için futbolumuzdaki eyyam düzenini bitirmek zaruridir. TFF ve MHK doğru

