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Alanyaspor Konyaspor maçı CANLI izle! Alanyaspor Konyaspor maçı canlı anlatım

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Alanyaspor sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 15:57
Alanyaspor Konyaspor maçı CANLI izle! Alanyaspor Konyaspor maçı canlı anlatım

Alanyaspor ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaşıyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalıyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Özgür Ertem yapıyor.

İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Tayfur, Novais, Umut, Efecan, Emre Akbaba, Candeias, Diedhiou

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Rahmanovic, Amilton, Mpoku, Bytyi, Ahmed Hassan.

ALANYASPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Alanyaspor - Konyaspor maçı 27 Şubat Pazar günü saat 16:00'da başladı. Zorlu mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

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