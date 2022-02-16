Sivasspor, kupayı istiyor

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, katıldığı bir programda takımın hedeflerine yönelik iddialı açıklamalarda bulundu. Başkan Otyakmaz, "Sadece günü kurtaracak projeler ile değil, gelecek için alternatifler de hazırlıyoruz. Güçlü bir orta sahamız var. Sakat oyuncularımızın tedavileri tamamlanmak üzere. Ziraat Türkiye Kupası'nda da iyi bir kura çektik ve kupayı bu sezon müzemize götürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, katıldığı bir programda takımın hedeflerine yönelik iddialı açıklamalarda bulundu. Başkan Otyakmaz, "Sadece günü kurtaracak projeler ile değil, gelecek için alternatifler de hazırlıyoruz. Güçlü bir orta sahamız var. Sakat oyuncularımızın tedavileri tamamlanmak üzere. Ziraat Türkiye Kupası'nda da iyi bir kura çektik ve kupayı bu sezon müzemize götürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.