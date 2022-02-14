Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan yayın ihalesi açıklaması!

Süper Lig'in yayın ihalesinde teklif süresi sona erdi. Basın mensuplarının karşısına çıkan Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Naklen yayın ihalesinin kulüplerimizi mutlu edecek bir rakamla sonuçlanması en büyük arzumuz. Finansal problemlerimiz çözüm bulmazsa Türk futbolunun arzu edilen noktaya gelmesi hayalcilikten öteye geçmez. Kulüpler Birliği olarak öyle umut ediyoruz ki ihale sürecinden ortaya çıkacak netice, gelirlerinin yüzde 80'ini yayın gelirlerinden bağlı olan kulüplerimizin finansal problemlerine çözüm olacak" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise "Yayın ihalesinin en iyi teklifle bir an önce sonuçlanmasını ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum" dedi.