Çıkış zamanı

Son 3 maçından puansız ayrılan Yeni Malatya, sahasında G.Saray'ı yenerek kötü gidişata son vermek istiyor. İyi ve kaliteli bir takıma sahip olduklarını ancak ligde istedikleri sıçramayı bir türlü gerçekleştiremediklerini belirten sarı-siyahlıların tecrübeli stoperi Sadık Çiftpınar, "Şu ana kadar çok başarılı olamadık ama taraftarlar desteklerini esirgemesin. Bizler kendimizi bu şehrin evlatları olarak addediyoruz. Buna da layık şekilde savaşacağız. İnşallah Galatasaray maçıyla çıkışa geçeceğiz" dedi.

ÖZ GÜVENİMİ KAYBETTİM

Sezon başı F.Bahçe'den gelen ve bu sezon 10 maçta forma giyen Çiftpınar, sarı-lacivertlilerde yer aldığı dönemde öz güven kaybı yaşadığını vurguladı. Çiftpınar, "Şansızlıklar yaşadım, tam formayı aldığım dönemlerde üst üste talihsiz sakatlıklar yaşadım. Açıkçası o öz güveni alamadım. Yani sürekli oynamaya devam edemediğim için öz güveni kendimde bulamadım. Ancak benim için F.Bahçe'de geçirdiğim her an her saniye çok değerliydi, hiçbir şekilde hiç kimseye ne üzgünüm ne kırgınım" diye konuştu.

HEDEFİM MİLLİ TAKIM

Her futbolcunun A Milli Takım'da yer almayı istediğini belirten Sadık Çiftpınar, ay-yıldızlı formanın hayalini süslediğini belirtti. Tecrübeli savunmacı, "Takım olarak, bireysel olarak sivrilmeye başladığımız zaman, iyi yerlere geldiğimiz zaman performansımızı arttırdığımızda ben böyle bir takdirin gerçekleşeceğine inanıyorum. Çıkmadık candan ümit kesilmez. Ay-yıldızlı formayı da inşallah bir gün giymek bize nasip olur" değerlendirmesini yaptı.