Yeni MHK'da görev dağılımı yapıldı

Merkez Hakem Kurulu, 31 Ekim Pazar günü TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde yaptığı ilk toplantısında görev dağılımı yaptı.



Dr. Ferhat Gündoğdu başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı aşağıdaki şekilde oldu:



Başkan: Dr. Ferhat Gündoğdu

Başkan Vekili: Ahmet Şahin

PMİK (Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu): Dr. Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım

EPAK (Eğitim, Planlama, Çalışma ve Analiz Grubu): Sebahattin Şahin, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hakan Sivriservi

BAL (Bölgesel Amatör Ligler) Sorumlusu: Nihat Mızrak

Kadın Hakemler Sorumlusu: Hasan Serdar Çakıroğlu

Plaj Futbolu Sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu

Futsal Sorumlusu: Nihat Mızrak

1'inci Bölge Sorumlusu: Ahmet Şahin

2'nci Bölge Sorumlusu: Yunus Yıldırım

3'üncü Bölge Sorumlusu: Hasan Serdar Çakıroğlu

4'üncü Bölge Sorumlusu: Sebahattin Şahin

5'inci Bölge Sorumlusu: Mustafa Kamil Abitoğlu

6'ncı Bölge Sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu

7'nci Bölge Sorumlusu: Hakan Sivriservi

8'inci Bölge Sorumlusu: Nihat Mızrak

