Yeni MHK'da görev dağılımı yapıldı

Merkez Hakem Kurulu, 31 Ekim Pazar günü TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde yaptığı ilk toplantısında görev dağılımı yaptı.
Dr. Ferhat Gündoğdu başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı aşağıdaki şekilde oldu:
Başkan: Dr. Ferhat Gündoğdu
Başkan Vekili: Ahmet Şahin
PMİK (Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu): Dr. Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım
EPAK (Eğitim, Planlama, Çalışma ve Analiz Grubu): Sebahattin Şahin, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hakan Sivriservi
BAL (Bölgesel Amatör Ligler) Sorumlusu: Nihat Mızrak
Kadın Hakemler Sorumlusu: Hasan Serdar Çakıroğlu
Plaj Futbolu Sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu
Futsal Sorumlusu: Nihat Mızrak
1'inci Bölge Sorumlusu: Ahmet Şahin
2'nci Bölge Sorumlusu: Yunus Yıldırım
3'üncü Bölge Sorumlusu: Hasan Serdar Çakıroğlu
4'üncü Bölge Sorumlusu: Sebahattin Şahin
5'inci Bölge Sorumlusu: Mustafa Kamil Abitoğlu
6'ncı Bölge Sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu
7'nci Bölge Sorumlusu: Hakan Sivriservi
8'inci Bölge Sorumlusu: Nihat Mızrak
Kaynak: DHA