90+7’de Balotelli puanı getirdi!

Süper Lig'in iki güçlü ekibi Sivas'ta gergin geçen maçta puanları paylaştı. İki kırmızı, altı sarı kartın çıktığı karşılaşmada Gradel'le öne geçen Yiğidolar, Balotelli'nin 90+7'deki penaltısıyla yıkıldı. Kırmızı-beyazlılar, 7'de Gradel'in ceza alanı dışı sol çaprazdan şutunda kaleci Ferhat'ın da hatasıyla golü buldu ve soyunma odasına 1-0 girdi.



PENALTI 'VAR'

Henrique'in 67'de kırmızı görmesinin ardından 84'te de Akintola oyun dışı kaldı. 90+4'te Assombalonga'nın düşürülmesiyle VAR'a giden hakem Şimşek, penaltı verdi. Balotelli, 90+7'de puanı getirdi: 1-1. Sivasspor, evinde üst üste 2. beraberliğini alırken, Demirspor deplasmandaki yenilmezlik serisini 3'e çıkardı.



SİVAS'TA HAKEM İSYANI!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın hedefinde hekam Bahattin Şimşek ve Balotelli vardı. Çalımbay, "Bir maçta penaltı olabilir, başka şeyler de olabilir. Yazık ya! Pedro'yu inanılmaz kolay attı. Bir insan böyle atılmaz. Maçı inanılmaz gerdi! Mario Balotelli geldi bir sürü şey yaptı. Gereksiz gereksiz şeyler. Hepimizi sinirlendirdi" diye konuştu.



"1 PUAN ALDIK AMA ÇOK GERİLDİK"

Adana Demirspor hocası Montella, maçtaki gerginliklere vurgu yaptı. İtalyan çalıştırıcı, "Bir puan aldık ama çok gerildik. Oyundan uzaklaştık. İkinci yarıda oyun oynanmadı, sadece gerilim oldu" dedi.