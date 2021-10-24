Rize'de hayat var!

Süper Lig'in ilk 9 haftasında 8 yenilgi, 1 beraberlik alan Çaykur Rizespor, galibiyet özlemine dün son verdi. Taraftarı önünde Kasımpaşa'yı son dakika golüyle 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, sezonun ilk 3 puanını almayı bildi. Maça hızlı başlayan ev sahibi, 11. dakikada Cemali'nin uzaktan müthiş golüyle öne geçti ve devre 1-0 bitti. İKİNCİ yarının büyük bölümünde üstünlüğü elen alan taraf Kasımpaşa'ydı. Rakip kalede pozisyonlara giren konuk takım, 62'de Umut'un penaltıdan golüyle skoru eşitledi: 1-1. Maçın son dakikalarında oyunu rakip sahaya yıkan Çaykur Rizespor, aradığı golü uzatmalarda buldu. Kaptan Selim Ay, 90+11'de takımına 3 puanı kazandıran golü attı: 2-1.