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Ne Gaziantep ne Giresun

Evinde kaybetmeyen kırmızı-siyahlılar ile üst üste 2 maçını kazanan Çotanak, beraberliğe razı oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 06:50
Ne Gaziantep ne Giresun
Evindeki son 3 maçı kazanan Gaziantep ile üst üste 2 galibiyet alan Giresunspor'un randevusunda gülen olmadı. Tempolu başlayan maçın 10. dakikasında Doukara'nın volesini Günay kornere çeldi. 27'de Sankhare'nin kafa golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İki takım rakip yarı alana hızlı çıkarken, ikinci 45'te de tempo yüksekti. 56'da Diabate'nin sert şutunda Günay, gole izin vermedi. 57'de Serginho'nun ceza sahası yayından sert şutunda top direkte patladı.

61. dakikada Diabate bir kez daha gole yaklaştı, penaltı noktası üzerinden şutladı. Kaleci Günay, yine rakibine gol şansı tanımadı. 69'da bu kez Doukara'nın kaleye yakın mesafeden plasesinde top Günay'da kaldı. 78'de Behich ile verkaça giren Serginho, gelişine düzgün bir vuruşla Günay'ı avladı, Giresunspor'u öne geçirdi: 0-1. Uzatmalarda Perez'in kendi kalesine attığı gol skoru belirledi: 1-1.
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