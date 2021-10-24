61. dakikada Diabate bir kez daha gole yaklaştı, penaltı noktası üzerinden şutladı. Kaleci Günay, yine rakibine gol şansı tanımadı. 69'da bu kez Doukara'nın kaleye yakın mesafeden plasesinde top Günay'da kaldı. 78'de Behich ile verkaça giren Serginho, gelişine düzgün bir vuruşla Günay'ı avladı, Giresunspor'u öne geçirdi: 0-1. Uzatmalarda Perez'in kendi kalesine attığı gol skoru belirledi: 1-1.
Ne Gaziantep ne Giresun
Evinde kaybetmeyen kırmızı-siyahlılar ile üst üste 2 maçını kazanan Çotanak, beraberliğe razı oldu.
61. dakikada Diabate bir kez daha gole yaklaştı, penaltı noktası üzerinden şutladı. Kaleci Günay, yine rakibine gol şansı tanımadı. 69'da bu kez Doukara'nın kaleye yakın mesafeden plasesinde top Günay'da kaldı. 78'de Behich ile verkaça giren Serginho, gelişine düzgün bir vuruşla Günay'ı avladı, Giresunspor'u öne geçirdi: 0-1. Uzatmalarda Perez'in kendi kalesine attığı gol skoru belirledi: 1-1.