Aktüel haberler (20.10.2021)

Alanyaspor- Kayserispor karşılaşması, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla gol atılan mücadele oldu.



Gaziantep FK, Lig'de oynadığı 5 deplasman maçından sadece 1 puan alabildi. Deplasmanda kalesinde 12 gol gören Gaziantep, sadece 4 gol attı.



Hatayspor'da 33 yaşındaki Mame Diouf yakıyor. Son 6 maçta 6 skor katkısı yaptı. Tecrübeli futbolcu 5 gol, 1 asistlik performans gösterdi.



Bu sezon Süper Lig'de oynadığı altı karşılaşmada beş gole ulaşan Stefano Okaka, geçen sezonun tamamında dört gol atabilmişti.



