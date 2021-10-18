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Hatayspor Gaziantep FK maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Hatayspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor. İki takım da zorlu müsabakayı kazanıp 3 puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 19:57
Hatayspor Gaziantep FK maçı CANLI

Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor, sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

HATAYSPOR - GAZİANTEP FK MAÇINDA İLK 11'LER
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Samuel, Adama Traore, Ruben, Saba, Emre Çolak, Ayoub, Diouf.

Gaziantep FK: Günay, Tosça, Muhammet, Halil İbrahim, Doğan, Figueiredo, Dicko, Maxim, Caulker, Merkel, Kitsiou.

HATAYSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR
Hatayspor-Gaziantep FK maçı 18 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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