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Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'in en pahalı futbolcuları

Transfermarkt, Süper Lig'de futbolcuların değerlerini güncelledi. Geçtiğimiz dönem zirvede yer alan Miralem Pjanic, Uğurcan Çakır ve Diego Rossi değerlerinde düşüş yaşanmasına rağmen yine zirvede yer aldı. Bu üçlüyü, değeri 14 milyon Euro'dan 16 milyon Euro'ya yükselen Altay Bayındır takip etti. Fenerbahçe'nin savunmadaki ikilisi Kim Min Jae ve Attila Szalai de değerlerini katlarken, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu da değerini yükselten isimlerden oldu. İşte Süper Lig'in en pahalı futbolcuları ve yaşanan dikkat çekici değişimler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 15:17 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 15:23
Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'in en pahalı futbolcuları

Süper Lig'deki 600 oyuncunun piyasa değerini güncellendi. En çok değer kazananlardan biri Fenerbahçeli Attila Szalai oldu. En çok değer kaybedenler arasında ise Barcelona'dan Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Miralem Pjanic var.

Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'in en pahalı futbolcuları

Daha 1,5 sene önce 3. ligde 24 Erzincanspor için top koşturan Kerem Aktürkoğlu, artık Avrupa Ligi ve A Milli Takım'ın ilk 11'inde yer alıyor. Değerinde 5'inci kez arka arkaya artış yaşayan genç oyuncunun değeri bu kez 3.5 milyon Euro'dan 6 milyon Euro'ya yükseldi.

Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'in en pahalı futbolcuları

Büyük artışlar Fenerbahçe'nin defans ikilisi Szalai ve Min-jae Kim için de geçerli. BJ Gouan'da son 6 aylık sözleşmesi bulunan Min-jae Kim için tam 3 milyon Euro ödendi. Güçlü stoper oyuncunun değeri 2 milyon Euro'dan 6.5 milyon Euro'ya çıktı. Defanstaki partneri son 1 sene içerisinde resmen yıldızlaştı ve uluslararası alanda kendisini tanıttı. Değeri 7 milyon Euro'dan 11 milyon Euro'ya yükseldi.

Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'in en pahalı futbolcuları

PJANIC VE UĞURCAN'IN DEĞERLERİNE DÜŞÜŞ

Uğurcan Çakır'ın değeri 19 milyon Euro'dan 17 milyon Euro'ya düştü. En büyük etkenler, Avrupa'ya transfer olmaması, Trabzonspor ile Avrupa'da oynamaması ve Valencia'dan gelen son teklif. Düşüşe rağmen ligin en değerli ikinci oyuncusu haline geldi.

Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'in en pahalı futbolcuları

Barcelona'dan Beşiktaş'a kiralanan oyncunun değeri düştü. 20 milyon Euro'dan 18 milyon Euro'ya indi. Yaşın ilerlemesi ve lig seviyesi değerinde düşüş yaşamasına sebeb oldu. Yine de Süper Lig'in en değerli oyuncusu olmaya başardı.

Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'in en pahalı futbolcuları

Ligde değer kaybı yaşayan diğer oyuncular, Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi (18 milyon Euro'dan 16 milyon Euro'ya); takım arkadaşı İrfan Can Kahveci (11 milyon Euro'dan 9 milyon Euro'ya); Galatasaray'ın defans şefi Marcao (12 milyon Euro'dan 10,5 milyon Euro'ya); ve Trabzonspor'un şansız genç oyuncusu Abdülkadir Ömür (8,5 milyon Euro'dan 6 milyon Euro'ya)

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