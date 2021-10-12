Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'in en pahalı futbolcuları

Süper Lig'deki 600 oyuncunun piyasa değerini güncellendi. En çok değer kazananlardan biri Fenerbahçeli Attila Szalai oldu. En çok değer kaybedenler arasında ise Barcelona'dan Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Miralem Pjanic var.

Daha 1,5 sene önce 3. ligde 24 Erzincanspor için top koşturan Kerem Aktürkoğlu, artık Avrupa Ligi ve A Milli Takım'ın ilk 11'inde yer alıyor. Değerinde 5'inci kez arka arkaya artış yaşayan genç oyuncunun değeri bu kez 3.5 milyon Euro'dan 6 milyon Euro'ya yükseldi.