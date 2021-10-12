İşte Süper Lig'in en değerli takımı!

Transfermarkt, Süper Lig'deki futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. En fazla artış Fenerbahçeli futbolcularda yaşanırken, bu doğrultuda Süper Lig'in değerli takımları sıralaması da değişti.

Son değerlere göre en değerli takım olan Beşiktaş, zirvedeki yerini kaybetti.

İşte Süper Lig'in değerli takımları (milyon Euro cinsinden);

Fenerbahçe 126.85

Beşiktaş 126.75

Galatasaray 109.70

Trabzonspor 92.38

Başakşehir 43.45

Alanyaspor 42.40

Karagümrük 36.18

Gaizantep FK 33.63

Adana Demirspor 33.58

Antalyaspor 29.85

Göztepe 29

Kayserispor 28.85

Yeni Malatyaspor 28.58

Konyaspor 28.20

Sivasspor 27.53

Hatayspor 27.10

Giresunspor 23.55

Kasımpaşa 23

Çaykur Rizespor 19.88

Altay 16.20