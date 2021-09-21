Haberler Süper Lig Yeni Malatyaspor Sivasspor maçı CANLI

Yeni Malatyaspor Sivasspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Son 2 maçını kaybeden Yeni Malatyaspor zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Yiğidolar ise hasreti dindirmeyi amaçlıyor. Yeni Malatyaspor Sivasspor maçının canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 19:57
Yeni Malatyaspor Sivasspor maçı CANLI

Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erkan Özdamar yönetiyor.

Malatyaspor ekibi, zorlu maçı kazanıp yükselişe geçmeyi istiyor. Henüz galibiyeti bulunmayan Sivasspor ise ilk 3 puanını Malatya deplasmanında almayı amaçlıyor.

YENİ MALATYASPOR SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Sadık, Wallace, Mounir, Ndong, Aabid, Mustafa, Mallan, Tetteh, Adem.

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Fajr, Felix, Henrique, Gradel, Kayode.

YENİ MALATYASPOR SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan müsabaka saat 20.00'de başladı. Kritik mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

SON DAKİKA