Yeni Malatyaspor Sivasspor maçı CANLI

Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erkan Özdamar yönetiyor.
Malatyaspor ekibi, zorlu maçı kazanıp yükselişe geçmeyi istiyor. Henüz galibiyeti bulunmayan Sivasspor ise ilk 3 puanını Malatya deplasmanında almayı amaçlıyor.
YENİ MALATYASPOR SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Sadık, Wallace, Mounir, Ndong, Aabid, Mustafa, Mallan, Tetteh, Adem.
Sivasspor: Muammer, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Fajr, Felix, Henrique, Gradel, Kayode.
YENİ MALATYASPOR SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan müsabaka saat 20.00'de başladı. Kritik mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.