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Yeni Malatyaspor 0-1 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Sivasspor'u ağırladı. Mücadeleyi 1-0 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Yiğidolar bu sezonki ilk galibiyetini alırken, Yeni Malatyaspor ise üst üste 3. maçından mağlup ayrıldı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 70. dakikada Goutas'tan geldi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 21:58 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 22:14
Yeni Malatyaspor 0-1 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 1-0'lık skorla kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren gol, 70. dakikada Yunan oyuncu Dimitrios Goutas'tan geldi. Bu skorun ardından ilk galibiyetini alan Sivasspor puanını 6 yaparken, üst üste 3. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Yeni Malatyaspor da 6 puanda kaldı.

Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor evinde Karagümrük'ü konuk edecek, Yeni Malatyaspor ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.

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