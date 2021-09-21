Yeni Malatyaspor 0-1 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 1-0'lık skorla kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren gol, 70. dakikada Yunan oyuncu Dimitrios Goutas'tan geldi. Bu skorun ardından ilk galibiyetini alan Sivasspor puanını 6 yaparken, üst üste 3. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Yeni Malatyaspor da 6 puanda kaldı.

Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor evinde Karagümrük'ü konuk edecek, Yeni Malatyaspor ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.