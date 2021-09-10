Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor. Lider Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği haftada, bordo mavililerle zirveyi paylaşan Fenerbahçe ise Sivasspor'u konuk edecek. Transfer döneminin flaş takımı Beşiktaş, 4. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Bu mücadeleler öncesi şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte 4 büyüklerin önceki ve güncel şampiyonluk oranlar;

3. HAFTA ORANLARI

Fenerbahçe - 2.90

Beşiktaş - 3.00

Galatasaray - 3.55

Trabzonspor - 3.55

GÜNCEL ORANLAR

Fenerbahçe: 3.05

Beşiktaş: 3.15

Galatasaray: 3.75

Trabzonspor: 3.75