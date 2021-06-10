Arda Turan transferi Mustafa Denizli’ye bağlı

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, ‘Arda Turan’ı transfer edecekleri’ yönündeki haberlere yanıt verdi. Ekmekçioğlu, “Böyle oyuncuların bizimle anılması gurur verici. Yeni sezon planlaması tamamen Mustafa Denizli’nin elinde. İsimleri kendisi belirliyor. Tüm isimler bu hafta gerçekleşecek toplantıda belli olacak” dedi.
Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, 'Arda Turan'ı transfer edecekleri' yönündeki haberlere yanıt verdi. Ekmekçioğlu, "Böyle oyuncuların bizimle anılması gurur verici. Yeni sezon planlaması tamamen Mustafa Denizli'nin elinde. İsimleri kendisi belirliyor. Tüm isimler bu hafta gerçekleşecek toplantıda belli olacak" dedi.