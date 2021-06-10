Haberler Süper Lig Arda Turan transferi Mustafa Denizli’ye bağlı

transferi ’ye bağlı

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, ‘’ı transfer edecekleri’ yönündeki haberlere yanıt verdi. Ekmekçioğlu, “Böyle oyuncuların bizimle anılması gurur verici. Yeni sezon planlaması tamamen ’nin elinde. İsimleri kendisi belirliyor. Tüm isimler bu hafta gerçekleşecek toplantıda belli olacak” dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Arda Turan transferi Mustafa Denizli’ye bağlı
Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, ''ı transfer edecekleri' yönündeki haberlere yanıt verdi. Ekmekçioğlu, "Böyle oyuncuların bizimle anılması gurur verici. Yeni sezon planlaması tamamen 'nin elinde. İsimleri kendisi belirliyor. Tüm isimler bu hafta gerçekleşecek toplantıda belli olacak" dedi.
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