Haberler Süper Lig Son dakika spor haberleri: Transfer döneminin başlangıç tarihi resmen açıklandı!

Son dakika spor haberleri: Transfer döneminin başlangıç tarihi resmen açıklandı!

Son dakika haberi... Transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu. resmi sitesinden, 'nin 10 Haziran'da başlayacağını ve 1 Eylül'de sona ereceğini açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 18:25 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 18:46
Son dakika spor haberleri: Transfer döneminin başlangıç tarihi resmen açıklandı!

'de 2021-22 sezonu öncesi tüm kulüpler kadrolarını güçlendirme adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. () resmi sitesinden transfer ve tescil döneminin başlangıç tarihini açıkladı. Buna göre yaz transfer dönemi 10 Haziran 2021'de başlayacak ve 1 Eylül 2021 tarihinde sona erecek.

İşte TFF'nin transfer dönemiyle ilgili yaptığı resmi açıklama...
2021-2022 sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 10 Haziran 2021 tarihinde başlayacak ve 1 Eylül 2021 tarihinde sona erecektir.

İkinci Transfer ve Tescil Dönemi ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacaktır.

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