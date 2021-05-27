Balo bekleniyor

Adana Demir'de Balotelli transferinde olumlu gelişmeler yaşanıyor. Başkan Murat Sancak, "Transferin sonuçlanması uzun sürer, hemen beklemeyin" şeklinde camiaya umut dağıttı. 30 yaşındaki Balotelli, sezonu Milan'ın efsane Başkanı Berlusconi'nin sahibi olduğu, Monza'da geçirdi. Play-off'larda yarı finalde Cittadella'ya kaybeden Monza'da 14 maça çıkan Balo 6 gol ve 1 asist attı.



WELBECK PAHALI GELDİ



Başkan Sancak; genç, koşan ve mücadele eden bir takım oluşturmayı istediklerini de söyledi. "Welbeck gündemimize geldi ama pahalı, alamayız. Mehmet Topal, hiç gündemimize gelmedi" diyen Sancak, "Kalecilerle ilgili alternatiflerimiz var. Transferle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Genç, koşan, mücadele eden bir takım oluşturmayı düşünüyoruz. İsim paylaşamam. İmza attırmadan hiçbir şeye inanmayın" diye konuştu



Monza'yla kontratı gelecek ay bitecek Balotelli, İnter, M.City, Milan, Liverpool ve Marsilya gibi takımların formalarını giydi. 36 kez milli olan tecrübeli santrfor, 14 gol attı.



KAMPTAN SONRA AYRILAN OLABiLiR



Başkan Murat Sancak, Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini belirterek, kadro konusunda kampı işaret etti. Sancak, "Takımdan ayrılan oyunculara, şampiyonluk mücadelesine sundukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Kalan oyuncularla kampa gireceğiz. Kamptan sonra takımdan ayrılmalar olabilir. Gidenler gitti, kalanlar kamptan sonra... Takım kaptanları Gökhan İnler ve Volkan Şen şu an bizimle. Hocamızdan aksi yönde bir talep gelmedi" dedi.