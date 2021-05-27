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Balo bekleniyor

’un teklif yaptığı konusunda Başkan Murat Sancak, “Sonuçlanması uzun sürer, hemen beklemeyin” ifadelerini kullandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Balo bekleniyor

'de Balotelli transferinde olumlu gelişmeler yaşanıyor. Başkan Murat Sancak, "Transferin sonuçlanması uzun sürer, hemen beklemeyin" şeklinde camiaya umut dağıttı. 30 yaşındaki Balotelli, sezonu Milan'ın efsane Başkanı Berlusconi'nin sahibi olduğu, 'da geçirdi. Play-off'larda yarı finalde Cittadella'ya kaybeden Monza'da 14 maça çıkan Balo 6 gol ve 1 asist attı.

WELBECK PAHALI GELDİ

Başkan Sancak; genç, koşan ve mücadele eden bir takım oluşturmayı istediklerini de söyledi. " gündemimize geldi ama pahalı, alamayız. Mehmet Topal, hiç gündemimize gelmedi" diyen Sancak, "Kalecilerle ilgili alternatiflerimiz var. Transferle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Genç, koşan, mücadele eden bir takım oluşturmayı düşünüyoruz. İsim paylaşamam. İmza attırmadan hiçbir şeye inanmayın" diye konuştu

Monza'yla kontratı gelecek ay bitecek Balotelli, İnter, M.City, Milan, ve gibi takımların formalarını giydi. 36 kez milli olan tecrübeli santrfor, 14 gol attı.

KAMPTAN SONRA AYRILAN OLABiLiR

Başkan Murat Sancak, Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini belirterek, kadro konusunda kampı işaret etti. Sancak, "Takımdan ayrılan oyunculara, şampiyonluk mücadelesine sundukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Kalan oyuncularla kampa gireceğiz. Kamptan sonra takımdan ayrılmalar olabilir. Gidenler gitti, kalanlar kamptan sonra... Takım kaptanları Gökhan İnler ve Volkan Şen şu an bizimle. Hocamızdan aksi yönde bir talep gelmedi" dedi.

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