Haberler Süper Lig Başakşehir’de 3 eksik var

’de 3 eksik var

Geçtiğimiz hafta deplasmanında aldığı beraberlikle kümede kalmayı garantileyen , bugün sahasında ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertli ekipte sezonu kapatan ile tedavileri süren ve maç kadrosunda olmayacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 06:50
Başakşehir’de 3 eksik var
SON DAKİKA