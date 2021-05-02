Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Denizlispor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı 2 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Abdulkadir, Özer, Muhammet, Fabiano, Sakıb, Bakalorz, Diskerud, Mesanovic, Sagal, Tusha, Rodallega

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Selim, Talbi, İsmail Köybaşı, Donsah, Abdullah, Samudio, Boldrin, Michalak, Remy